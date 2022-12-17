Три передачи Дебринкэта помогли «Оттаве» победить «Детройт». Зайцев очков не набрал

Завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу со счётом 6:3 (2:2, 1:1, 3:0) одержали гости.
В первом периоде на третьей минуте Джо Велено открыл счёт с передач Доминика Кубалика и Эльмера Сёдерблома. На 13-й минуте периода счёт сравнял Дрейк Батерсон с передач Алекса Дебринкэта и Шейна Пинто. На 15-й минуте Адам Эрни с передач Джейка Уолмана и Пиуса Зутера вновь вывел хозяев вперёд. За полторы минуты до конца периода Тома Шабо с передач Алекса Дебринкэта и Брэди Ткачука сделал счёт 2:2.
В начале второго периода Дрейк Батерсон с передач Брэди Ткачука и Алекса Дебринкэта вывел гостей вперёд. На 13-й минуте второго периода третью шайбу хозяев забросил Филип Гронек с передач Дэвида Перрона и Лукаса Рэймонда.
На девятой минуте третьего периода Клод Жиру вывел «Оттаву» вперёд. Затем Тайлер Мотт с передачи Паркера Келли забил пятую шайбу гостей в матче. Окончательный счёт установил Остин Уотсон, забивший в пустые ворота хозяев.
Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев провёл на льду 20.31 и результативными действиями не отметился.
- 17 декабря 2022
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