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Три передачи Дебринкэта помогли «Оттаве» победить «Детройт». Зайцев очков не набрал

Три передачи Дебринкэта помогли «Оттаве» победить «Детройт». Зайцев очков не набрал
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Завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу со счётом 6:3 (2:2, 1:1, 3:0) одержали гости.

В первом периоде на третьей минуте Джо Велено открыл счёт с передач Доминика Кубалика и Эльмера Сёдерблома. На 13-й минуте периода счёт сравнял Дрейк Батерсон с передач Алекса Дебринкэта и Шейна Пинто. На 15-й минуте Адам Эрни с передач Джейка Уолмана и Пиуса Зутера вновь вывел хозяев вперёд. За полторы минуты до конца периода Тома Шабо с передач Алекса Дебринкэта и Брэди Ткачука сделал счёт 2:2.

В начале второго периода Дрейк Батерсон с передач Брэди Ткачука и Алекса Дебринкэта вывел гостей вперёд. На 13-й минуте второго периода третью шайбу хозяев забросил Филип Гронек с передач Дэвида Перрона и Лукаса Рэймонда.

На девятой минуте третьего периода Клод Жиру вывел «Оттаву» вперёд. Затем Тайлер Мотт с передачи Паркера Келли забил пятую шайбу гостей в матче. Окончательный счёт установил Остин Уотсон, забивший в пустые ворота хозяев.

Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев провёл на льду 20.31 и результативными действиями не отметился.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2022, суббота. 21:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 6
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Велено (Кубалик, Сёдерблом) – 02:32 (5x5)   1:1 Батерсон (Дебринкэт, Пинто) – 12:47 (5x5)   2:1 Эрни (Уолман, Зутер) – 14:56 (5x5)   2:2 Шабо (Дебринкэт, Ткачук) – 18:42 (5x4)   2:3 Батерсон (Ткачук, Дебринкэт) – 21:40 (5x4)   3:3 Гронек (Перрон, Рэймонд) – 32:14 (5x3)   3:4 Жиру (Ткачук) – 48:14 (5x4)   3:5 Мотт (Келли) – 52:48 (4x5)   3:6 Уотсон (Жиру) – 56:49 (en)
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