Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов признан лучшим игроком матча с «Вегасом»

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в матче одержали гости со счётом 5:2.

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 35 из 37 бросков и был признан первой звездой матча. Отметим, что в середине третьего периода вратарь покинул площадку во время рекламной паузы по неизвестной причине. Игровое время Варламова составило 53 минуты и 38 секунд. Доигрывал встречу соотечественник Илья Сорокин, отразивший один бросок.

Варламов одержал четвёртую победу в последних пяти матчах, отражая 92,6% бросков с коэффициентом надёжности 2.21. Всего в текущем сезоне на счету 34-летнего россиянина восемь побед в 12 матчах с процентом отражённых бросков 91,6%.