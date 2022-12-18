Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов признан лучшим игроком матча с «Вегасом»

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в матче одержали гости со счётом 5:2.
Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 35 из 37 бросков и был признан первой звездой матча. Отметим, что в середине третьего периода вратарь покинул площадку во время рекламной паузы по неизвестной причине. Игровое время Варламова составило 53 минуты и 38 секунд. Доигрывал встречу соотечественник Илья Сорокин, отразивший один бросок.
Варламов одержал четвёртую победу в последних пяти матчах, отражая 92,6% бросков с коэффициентом надёжности 2.21. Всего в текущем сезоне на счету 34-летнего россиянина восемь побед в 12 матчах с процентом отражённых бросков 91,6%.
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