«Трактор» поместил шведского защитника Адама Альмквиста в список отказов

Хоккейный клуб «Трактор» поместил в список отказов защитника Адама Альмквиста, сообщает пресс-служба КХЛ.

Шведский защитник в текущем сезоне принял участие в 25 матчах за челябинский клуб и отметился двумя очками — забросил шайбу и отдал результативную передачу. Показатель полезности 31-летнего игрока обороны составил «-2». Напомним, в начале сентября челябинский клуб объявил о подписании контракта с Альмквистом.

Всего в КХЛ на счету Альмквиста 182 матча и 64 набранных очка — он забросил 13 шайб и отдал 51 результативную передачу. Помимо «Трактора», шведский защитник выступал за минское «Динамо», владивостокский «Адмирал» и череповецкую «Северсталь».

Альмквист является участником Матча звёзд КХЛ в 2020 году. Он выступал в АХЛ за «Гранд-Рапидс Гриффинс», с которым стал обладателем Кубка Колдера (2013). В НХЛ в составе «Детройта» защитник провёл два матча и отметился одной заброшенной шайбой.