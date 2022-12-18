Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Трактор» поместил шведского защитника Адама Альмквиста в список отказов

«Трактор» поместил шведского защитника Адама Альмквиста в список отказов
Комментарии

Хоккейный клуб «Трактор» поместил в список отказов защитника Адама Альмквиста, сообщает пресс-служба КХЛ.

Шведский защитник в текущем сезоне принял участие в 25 матчах за челябинский клуб и отметился двумя очками — забросил шайбу и отдал результативную передачу. Показатель полезности 31-летнего игрока обороны составил «-2». Напомним, в начале сентября челябинский клуб объявил о подписании контракта с Альмквистом.

Всего в КХЛ на счету Альмквиста 182 матча и 64 набранных очка — он забросил 13 шайб и отдал 51 результативную передачу. Помимо «Трактора», шведский защитник выступал за минское «Динамо», владивостокский «Адмирал» и череповецкую «Северсталь».

Альмквист является участником Матча звёзд КХЛ в 2020 году. Он выступал в АХЛ за «Гранд-Рапидс Гриффинс», с которым стал обладателем Кубка Колдера (2013). В НХЛ в составе «Детройта» защитник провёл два матча и отметился одной заброшенной шайбой.

Новость по теме
Новичок «Трактора» Адам Альмквист: надеюсь, что смогу быть тем самым лидером
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022