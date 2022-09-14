Новичок «Трактора» Адам Альмквист: надеюсь, что смогу быть тем самым лидером

Шведский защитник «Трактора» Адам Альмквист рассказал об ожиданиях от игры за челябинский клуб.
«Я бывал здесь ранее на выездных играх, и они всегда были сложными, так как «Трактор» — хорошая команда. Не представлялось возможности погулять по городу, но буду рад узнать, как выглядит Челябинск за пределами ледовой арены.
Готов ли быть лидером на площадке? Надеюсь, что да. Я буду играть так, как видит это тренер, буду делать всё, что от меня зависит. Надеюсь, что смогу быть тем самым лидером. Сейчас нужно подготовиться и как можно скорее начать играть, а уже там день за днём работать. Я не хочу заглядывать наперёд, но буду выкладываться, а там уже посмотрим на результат.
Как тренировался в межсезонье? Я тренировался с несколькими игроками летом: спортзал, бег, теннис, всего понемногу. Позже вышел на лёд, но всё-таки есть разница между тем, когда ты тренируешься на льду с командой или самостоятельно. Поэтому сейчас жду тренировок с командой и, конечно, игр.
Какие планы на ближайшие дни в Челябинске? Ничего особенного — медосмотр, а затем тренировки и подготовка к первой игре. Так что да, отдохнуть, решить вопрос с квартирой и тренироваться», — приводит слова защитника официальный телеграм-канал «Трактора».
Напомним, в начале сентября челябинский клуб объявил о подписании контракта с Альмквистом. Соглашение с шведским защитником рассчитано до конца сезона-2022/2023. Сегодня утром, 14 сентября, хоккеист прибыл в Челябинск.
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