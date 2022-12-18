Лихачёв: поддерживал связь с «Аризоной», потом всё сошло на нет

Нападающий «Амура» Ярослав Лихачёв рассказал о своей карьере в Канаде и о своих впечатлениях от НХЛ.

«Можно сказать, первый сезон в Канаде я провалил, но потом сменил клуб, два сезона сыграл хорошо, надеялся, что кто-то меня выберет, но никто не выбрал. Меня пригласили в «Аризону» на сборы, после них сказали, что им всё понравилось, позвали на турнир новичков. Сыграл там два матча, потом поехал в свой молодёжный клуб, поддерживал связь с «Аризоной», но потом всё сошло на нет. Ничего такого в этом нет, есть стимул работать дальше.

Впечатления от НХЛ? Увидел уровень, как там всё происходит, побывал в раздевалке НХЛ, тренировался со звёздами «Аризоны», получил опыт в 17 лет. Впечатлил подход персонала к игрокам, к тренировкам, к матчам – всё на высшем уровне, со всем помогают», — сказал Лихачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ярославом Лихачёвым читайте на «Чемпионате» завтра, 19 декабря, в 10:00 мск.