Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная Беларуси победила сборную России и выиграла Кубок Первого канала

Сборная Беларуси победила сборную России и выиграла Кубок Первого канала
Комментарии

В Москве на «ЦСКА-Арене» завершился последний матч сборной России в рамках Кубка Первого канала. Подопечные Алексея Жамнова принимали сборную Беларуси. Победу по буллитам со счётом 5:4 (1:1, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0) одержали гости.

На 10-й минуте первого периода счёт в матче открыл форвард гостей Максим Сушко с передачи Владислава Кодолы. На 14-й минуте периода равенство в счёте восстановил Максим Мамин с передач Константина Окулова и Александра Кадейкина.

На 12-й минуте второго периода сборную России вывел вперёд Илья Сафонов с передач Максима Джиошвили и Дмитрия Воронкова. Через минуту счёт 2:2 сделал Шейн Принс с передачи Владислава Ерёменко. За полторы минуты до конца второго периода третью шайбу гостей забросил Роман Горбунов с передач Егора Чезганова и Сергея Сапего.

На восьмой минуте третьего периода вновь восстановил равенство в счёте Александр Кадейкин с передач Дмитрия Рашевского и Егора Савикова. На 12-й минуте в меньшинстве сборную Беларуси вновь вывел вперёд Владислав Кодола. На 17-й минуте периода Кадейкин забросил четвёртую шайбу в ворота Беларуси, оформив дубль.

В овертайме команды голов не забили. В серии буллитов лучше оказалась сборная Беларуси. Победный бросок на счету Шейна Принса.

Таким образом, сборная Беларуси набрала четыре очка и выиграла Кубок Первого Канала. Сборная России заняла второе место.

Кубок Первого канала. Кубок Первого канала
18 декабря 2022, воскресенье. 14:30 МСК
Россия
Окончен
4 : 5
Б
Беларусь
0:1 Сушко (Кодола) – 09:01 (5x5)   1:1 Мамин (Окулов, Кадейкин) – 13:26 (5x4)   2:1 Сафонов (Джиошвили, Воронков) – 31:23 (5x5)   2:2 Принс (Ерёменко) – 32:36 (5x4)   2:3 Горбунов (Чезганов, Сапего) – 38:23 (5x4)   3:3 Кадейкин (Рашевский, Савиков) – 47:13 (5x5)   3:4 Кодола – 51:24 (4x5)   4:4 Кадейкин (Мамин, Окулов) – 56:23 (5x5)   4:5 Принс – 65:00 (ПБ)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022