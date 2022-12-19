Лихачёв — об аренде в «Амур»: находился в ВХЛ и был рад появлению варианта

Нападающий «Амура» Ярослав Лихачёв рассказал о переходе в хабаровский клуб.

«На самом деле, я был рад аренде в «Амур», потому что на тот момент находился в ВХЛ. Мне сказали, что есть вариант с «Амуром», что во мне заинтересованы. Я сразу же согласился и ждал, пока уладят все формальности. Всё решилось за два дня, «Локомотив» согласился, и я из Перми поехал в Москву, где у «Амура» была выездная серия», — сказал Лихачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

В текущем сезоне Лихачёв сыграл 30 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал восемь результативных передач.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ярославом Лихачёвым читайте на «Чемпионате» сегодня, 19 декабря, в 10:00 мск.