Сборная Швеции победила сборную Чехии и выиграла швейцарский этап Еврохоккейтура
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В Швейцарии состоялся матч в рамках Еврохоккейтура. Встречались сборные Чехии и Швеции. Победу со счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) одержали шведы.
На 15-й минуте первого периода счёт открыл Йеспер Олофссон с передачи Хенрика Тёммернеса.
На седьмой минуте второго периода удвоил преимущество шведов Эмиль Хейнеман с передач Оскара Фантенберга и Класа Дальбека. Через три минуты счёт 3:0 сделал Оскар Фантенберг с передач Оскара Линдберга и Леона Бристедта.
На 18-й минуте третьего периода окончательный счёт установил Эмиль Хейнеман, доведя счёт до крупного.
Еврохоккейтур. Швейцарские игры
18 декабря 2022, воскресенье. 18:30 МСК
Чехия
Окончен
0 : 4
Швеция
0:1 Олофссон (Тёммернес) – 14:03 (5x4) 0:2 Хейнеман (Фантенберг, Дальбек) – 26:41 (5x5) 0:3 Фантенберг (Линдберг, Бристедт) – 29:30 (5x5) 0:4 Хейнеман (Расмуссен) – 57:38 (5x5)
Благодаря этой победе сборная Швеции выиграла Швейцарский этап Еврохоккейтура. Сборная Чехии заняла второе место.
Комментарии
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