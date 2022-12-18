Сборная Швеции победила сборную Чехии и выиграла швейцарский этап Еврохоккейтура

В Швейцарии состоялся матч в рамках Еврохоккейтура. Встречались сборные Чехии и Швеции. Победу со счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) одержали шведы.

На 15-й минуте первого периода счёт открыл Йеспер Олофссон с передачи Хенрика Тёммернеса.

На седьмой минуте второго периода удвоил преимущество шведов Эмиль Хейнеман с передач Оскара Фантенберга и Класа Дальбека. Через три минуты счёт 3:0 сделал Оскар Фантенберг с передач Оскара Линдберга и Леона Бристедта.

На 18-й минуте третьего периода окончательный счёт установил Эмиль Хейнеман, доведя счёт до крупного.

Благодаря этой победе сборная Швеции выиграла Швейцарский этап Еврохоккейтура. Сборная Чехии заняла второе место.