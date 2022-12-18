«Вашингтон» поздравил Аргентину с победой на чемпионате мира фотографией Овечкина с Месси

«Вашингтон Кэпиталз» в своём «твиттере» поздравил сборную Аргентины с победой на чемпионате мира в Катаре. «Столичные» выложили фотографию капитана клуба Александра Овечкина с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси.
Фотографию клуб из столицы США подписал словом «Уважение», аргентинским флагом и смайликом кубка.
Фото: «твиттер» «Вашингтона»
Напомним, в финале чемпионата мира сборная Аргентины победила сборную Франции по пенальти (3:3 (4:2)) и выиграла третий чемпионат мира в своей истории. Месси выиграл свой первый Кубок мира в карьере.
«Вашингтон Кэпиталз» в текущем сезоне после 33 матчей набрал 36 очков и располагается на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Вашингтон» сыграет дома с «Детройт Ред Уингз» в ночь на 20 декабря в 3:00 мск.
- 18 декабря 2022
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