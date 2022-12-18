Капризов забросил 19-ю шайбу в сезоне, он набирает очки в четвёртом матче подряд

В эти минуты проходит матч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Миннесота Уайлд» принимает на своём льду Оттаву Сенаторз». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев.

На девятой минуте первого периода счёт открыл Кирилл Капризов с передач Матса Цуккарелло и Сэма Стила. 25-летний российский нападающий забил гол в одно касание.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Эта шайба стала для Капризова 19-й в текущем сезоне. Кирилл набирает очки в четвёртом матче подряд. До этого матча 25-летний форвард забросил 18 шайб и отдал 21 голевую передачу, набрав в общей сложности 39 очков.

В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Анахайм Дакс» утром 22 декабря в 6:00 мск.