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Капризов вплотную приблизился к юбилейному 200-му очку в рамках НХЛ

Капризов вплотную приблизился к юбилейному 200-му очку в рамках НХЛ
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В эти минуты проходит матч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Миннесота Уайлд» принимает на своём льду Оттаву Сенаторз». После первого периода счёт 1:0 в пользу хозяев.

На девятой минуте первого периода счёт открыл Кирилл Капризов с передач Матса Цуккарелло и Сэма Стила. 25-летний российский нападающий забил гол в одно касание.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После этого гола Капризов набрал своё 199-е очко в Национальной хоккейной лиге. Всего в лиге на его счету 93 заброшенные шайбы и 106 результативных передач при показателе полезности «+32».

Также 25-летний российский нападающий набирает очки в 12 домашних матчах подряд.

В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» сыграет с «Анахайм Дакс» утром 22 декабря в 6:00 мск.

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