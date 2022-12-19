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Пётр Кочетков совершил эффектный сейв в матче с «Питтсбургом». Видео

Пётр Кочетков совершил эффектный сейв в матче с «Питтсбургом». Видео
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Завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Победу со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) одержали хозяева льда.

В одном из эпизодов игры российский голкипер хозяев Пётр Кочетков совершил эффектный сейв, который помог команде одержать победу над соперниками.

ВИДЕО

Счёт в матче был открыт на 24-й минуте — усилиями Дерека Степана, выведшего «Каролину» вперёд. На 33-й минуте Рикард Раккель с передачи Евгения Малкина и Криса Летанга сравнял счёт, а на 46-й минуте Брок Макгинн вывел «Питтсбург» вперёд.

Однако всего три минуты спустя Брэди Шэй сравнял счёт, а ещё через пять игровых минут Джордан Стаал поставил точку в матче, забив третью шайбы «Каролины» в этой встрече.

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