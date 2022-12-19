«Калгари» прервал серию неудач, уверенно обыграв «Сан-Хосе»
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В Сан-Хосе закончился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Шаркс» потерпели поражение от «Калгари Флэймз» (2:5).
Главным героем встречи стал шведский центрфорвард канадского клуба Элиас Линдхольм, на счету которого 3 (2+1) очка. Примечательно, что в начале третьего периода швед оформил дубль в течении 19 игровых секунд. Также шайбами в составе победителей отметились Тайлер Тоффоли, Милан Лучич и Диллон Дюбе.
Таким образом «Калгари» прерывает серию неудач, которая до этого матча насчитывала уже пять игр. «Флэймз» набирают 34 очка и занимают пятое место в таблице Тихоокеанского дивизиона, всего на одно очко отставая от «Эдмонтона». «Акулы» остаются с 26 очками и находятся на шестой строчке в том же дивизионе.
НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2022, понедельник. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 5
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Тоффоли – 07:13 (5x5) 1:1 Майер (Карлссон, Гертл) – 11:11 (5x4) 1:2 Лучич (Линдхольм, Льюис) – 26:01 (5x5) 1:3 Линдхольм (Юбердо, Кадри) – 40:16 (5x4) 1:4 Линдхольм (Андерссон, Ханифин) – 40:35 (5x5) 1:5 Дюбе (Кадри, Тоффоли) – 42:10 (5x5) 2:5 Гертл (Кутюр, Карлссон) – 47:56 (5x4)
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