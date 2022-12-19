«Калгари» прервал серию неудач, уверенно обыграв «Сан-Хосе»

В Сан-Хосе закончился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Шаркс» потерпели поражение от «Калгари Флэймз» (2:5).

Главным героем встречи стал шведский центрфорвард канадского клуба Элиас Линдхольм, на счету которого 3 (2+1) очка. Примечательно, что в начале третьего периода швед оформил дубль в течении 19 игровых секунд. Также шайбами в составе победителей отметились Тайлер Тоффоли, Милан Лучич и Диллон Дюбе.

Таким образом «Калгари» прерывает серию неудач, которая до этого матча насчитывала уже пять игр. «Флэймз» набирают 34 очка и занимают пятое место в таблице Тихоокеанского дивизиона, всего на одно очко отставая от «Эдмонтона». «Акулы» остаются с 26 очками и находятся на шестой строчке в том же дивизионе.