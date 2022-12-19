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Бабенко рассказал, как «Ак Барс» провёл паузу на Матч Звёзд

Бабенко рассказал, как «Ак Барс» провёл паузу на Матч Звёзд
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Исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко рассказал, как команда провела паузу в чемпионате КХЛ, запланированную на Матч Звёзд, а также о подготовке к предстоящей игре с «Куньлунем».

«Сделали всё, что запланировали: физически поднагрузили ребят, плюс на лёд выходят те, у кого были травмы. Провели хорошую работу.

В каком состоянии вернулись игроки из расположения сборной? Надеемся, что они будут помогать нам так же, как и прежде. Единственное: ребята, выступавшие за сборную России, получили много игрового времени. Будем правильно их использовать.

Учитывали ли то, что «Куньлунь» много удаляется? Всегда разбираем соперника. Нам самим важно получать как можно меньше удалений. Разобрали игру соперника в большинстве, меньшинстве, равных составах», — сказал Бабенко в интервью пресс-службе «Ак Барса».

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