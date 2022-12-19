«Спасибо за игру, кэп!» Емелин покидает минское «Динамо»
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Минское «Динамо» и капитан клуба, защитник Алексей Емелин расторгли соглашение по соглашению сторон.
В текущем сезоне на счету защитника 38 матчей и девять голевых передач при показателе полезности «-13».
«Спасибо за игру, кэп!» — написала пресс-служба белорусского клуба в прощальном сообщении.
Напомним, Емелин перешёл в минское «Динамо» из омского «Авангарда »летом этого года.
Алексей Емелин – чемпион мира и трёхкратный обладатель Кубка Гагарина. Он дважды завоёвывал трофей в составе «Ак Барса» и ещё один раз побеждал с «Авангардом».
В национальной хоккейной лиге (НХЛ) Емелин выступал за «Монреаль Канадиенс» и «Нэшвилл Предаторз». В 2004 году на драфте НХЛ Емелин был выбран «Монреалем» под общим 84-м номером.
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