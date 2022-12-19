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Никита Сошников подпишет контракт с «Трактором» до конца сезона-2023/2024

Никита Сошников подпишет контракт с «Трактором» до конца сезона-2023/2024
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Российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Никита Сошников подпишет соглашение с челябинским «Трактором» до конца сезона-2023/2024.

Как стало известно «Чемпионату», контракт будет рассчитан до 30 апреля 2024 года.

Напомним, в середине ноября «Айлендерс» выставили Сошникова на безусловный драфт отказов, откуда его так никто и не забрал. Контракт с «островитянами» сроком на один год россиянин подписал в сентябре.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 29-летний форвард сыграл лишь три матча, в которых не отметился результативными действиями.

В КХЛ Сошников выступал за такие команды, как «Атлант», «Салават Юлаев», ЦСКА и «Авангард». В своей заокеанской карьере, помимо «Айлендерс», Сошников также защищал цвета «Сент-Луис Блюз».

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