Московское «Динамо» провело презентацию книги об истории клуба

В штаб-квартире московского «Динамо» состоялась презентация двухтомного издания «Матч длиною в 75 лет», приуроченная к юбилею клуба.
Книга была издана продюсерским центром «Динамо». В ней рассказывается о выступлении клуба во всех сезонах, предшествующих юбилейному, об игроках, тренерах и сотрудниках команды, внёсших неоценимый вклад в успехи бело-голубых.
«Книга бесценна, поскольку она охватывает историю хоккея и «Динамо». Через 20–30 лет увидят, как мы оценивали динамовское движение, и если наши труды увидят через это время, то память о прошедшем будет жить вечно», — передаёт слова председателя общества «Динамо» Анатолия Гулевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции.
- 19 декабря 2022
-
16:33
-
16:26
-
16:19
-
16:09
-
16:00
-
15:43
-
15:21
-
14:49
-
14:41
-
14:23
-
14:05
-
13:51
-
13:35
-
13:19
-
12:53
-
12:43
-
12:10
-
11:52
-
11:30
-
11:29
-
11:05
-
11:00
-
10:45
-
10:40
-
10:27
-
10:15
-
10:05
-
09:50
-
09:46
-
09:07
-
08:45
-
08:34
-
08:19
-
08:15
-
07:35