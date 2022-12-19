Московское «Динамо» провело презентацию книги об истории клуба

В штаб-квартире московского «Динамо» состоялась презентация двухтомного издания «Матч длиною в 75 лет», приуроченная к юбилею клуба.

Книга была издана продюсерским центром «Динамо». В ней рассказывается о выступлении клуба во всех сезонах, предшествующих юбилейному, об игроках, тренерах и сотрудниках команды, внёсших неоценимый вклад в успехи бело-голубых.

«Книга бесценна, поскольку она охватывает историю хоккея и «Динамо». Через 20–30 лет увидят, как мы оценивали динамовское движение, и если наши труды увидят через это время, то память о прошедшем будет жить вечно», — передаёт слова председателя общества «Динамо» Анатолия Гулевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции.