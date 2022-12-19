Каменский прокомментировал подписание Емелина «Спартаком»

Советник председателя наблюдательного совета «Спартака» Валерий Каменский рассказал о подписании защитника Алексея Емелина.
«Знаю, что «Спартаку» очень нужен опытный и жёсткий защитник. Теперь он у них есть в лице Алексея Емелина. Крайне удачный трансфер. Емелин поможет молодым защитникам команды обрести уверенность, конечно, это скажется на командном результате», — приводит слова Каменского «РИА Новости».
Напомним, сегодня стало известно о том, что Емелин покинул минское «Динамо» по соглашению сторон. Позже о подписании 36-летнего игрока обороны объявили красно-белые. Контракт рассчитан до конца сезона-2022/2023.
В текущем сезоне на счету защитника 38 матчей за белорусский коллектив и девять голевых передач при показателе полезности «-13». Он перешёл в минское «Динамо» из омского «Авангарда» летом этого года.
- 19 декабря 2022
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