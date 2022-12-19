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«Сибирь» потерпела третье поражение подряд, проиграв «Трактору» в гостях

«Сибирь» потерпела третье поражение подряд, проиграв «Трактору» в гостях
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В Челябинске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги. «Трактор» принимал новосибирскую «Сибирь». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева.

На 15-й минуте первого периода счёт открыл Владимир Ткачёв с передачи Александра Шепелева. Через 16 секунд вторую шайбу в ворота гостей забросил Михаил Котляревский с передач Артёма Блажиевского и Андрея Стася.

На 26-й секунде второго периода счёт размочил нападающий сибиряков Александр Шаров. Спустя три минуты счёт 3:1 сделал Антон Бурдасов с передач Роба Хэмилтона и Алексея Бывальцева.

На последней минуте третьего периода Владимир Бутузов сократил отставание до минимума, но на большее сибиряков не хватило.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2022, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Ткачёв (Шепелев) – 14:31 (5x5)   2:0 Котляревский (Блажиевский, Стась) – 14:47 (5x5)   2:1 Шаров – 20:26 (5x4)   3:1 Бурдасов (Хэмилтон, Бывальцев) – 23:38 (5x4)   3:2 Бутузов (Бек, Пьянов) – 59:41 (6x5)

В следующем матче «Трактор» сыграет с московским «Динамо» в гостях 24 декабря. Новосибирский клуб 21 декабря отправятся в гости к «Автомобилисту».

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