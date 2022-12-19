«Сибирь» потерпела третье поражение подряд, проиграв «Трактору» в гостях

В Челябинске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги. «Трактор» принимал новосибирскую «Сибирь». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева.
На 15-й минуте первого периода счёт открыл Владимир Ткачёв с передачи Александра Шепелева. Через 16 секунд вторую шайбу в ворота гостей забросил Михаил Котляревский с передач Артёма Блажиевского и Андрея Стася.
На 26-й секунде второго периода счёт размочил нападающий сибиряков Александр Шаров. Спустя три минуты счёт 3:1 сделал Антон Бурдасов с передач Роба Хэмилтона и Алексея Бывальцева.
На последней минуте третьего периода Владимир Бутузов сократил отставание до минимума, но на большее сибиряков не хватило.
В следующем матче «Трактор» сыграет с московским «Динамо» в гостях 24 декабря. Новосибирский клуб 21 декабря отправятся в гости к «Автомобилисту».
- 19 декабря 2022
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