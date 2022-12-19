Новиков: Мичков переходит на серьёзный уровень, где никто не будет смотреть на его фамилию

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал переход нападающего СКА Матвея Мичкова в ХК «Сочи». Напомним, 18-й летний хоккеист переходит в стан южан на правах аренды.

«Жизнь — это выбор. Вся жизнь состоит из выбора и случая. Мичков — неплохой и перспективный хоккеист. Но таких, как он, много. Не только от Матвея зависит, как сложится его судьба. Руководители, которые смотрят за ним, держат его в руках, знают и чувствуют. Сколько у нас было таких же талантливых ребят, которые так и не раскрылись? Самое важное — это то, в какой коллектив, в какие тренерские руки переходит Мичков. Чтобы дать оценку его переходу, нужно знать этого хоккеиста. Конечно же, он хороший и перспективный. Всё зависит от того, как его дальше будут вести. Вроде бы у него и возраст взрослый, но я пока не могу сказать, что это уже сложившийся парень. Какие-то детские черты у него всё равно есть. Поэтому мне трудно ответить, сработает ли вариант с его арендой. Очень многое зависит от тренера. Мичков переходит на серьёзный уровень, где никто не будет смотреть на то, какая у него фамилия. Соперники здесь знать не хотят, кто он такой. Матвей очень хочет себя здесь проявить, но соответствуют ли этому его физические возможности?



Переход на взрослый уровень — это везде проблема. Как сохранить, как развить хоккеиста, как не затренировать его? Советы тут давать сложно. Надеюсь, что тренеры «Сочи» поймут, что ему нужно давать. Мичков — парень неординарный и хороший, он хочет играть в хоккей. Взрослые должны очень внимательно к нему подходить. Может быть, его где-то нужно будет остановить или дать передышку. СКА хочет развивать Мичкова, поэтому нам не нужно давать им советы. Надо понимать, что это неординарный хоккеист, которого нельзя ни в коем случае загубить. Многое зависит от Мичкова, но тренеры должны понимать и чувствовать его. Мичков зарекомендовал себя, болельщики хорошо к нему относятся. Очень важно, чтобы Матвей принял эту аренду как часть своей работы. Главное, что у него есть возможность развиваться. А где он будет это делать — зависит от него и от тренеров. Мичков — молодой парень, практически ребёнок. Поэтому для него важна опека тренеров. Мы не имеем права терять способных ребят», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Мичков в текущем сезоне сыграл 12 игр в ВХЛ за «СКА-Нева», в которых забросил 10 шайб и отдал четыре передачи при четырёх минутах штрафа и показателе полезности «-5». На счету 18-летнего нападающего три игры в КХЛ за СКА. В этих матчах результативными действиями он не отметился.