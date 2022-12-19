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Три очка Светлакова помогли ЦСКА крупно обыграть минское «Динамо» в гостях

Три очка Светлакова помогли ЦСКА крупно обыграть минское «Динамо» в гостях
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В Минске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 5:1 одержали гости.

На седьмой минуте второго периода счёт в матче открыл форвард хозяев Павел Варфоломеев с передачи Джозефа Душака. За секунду до окончания второго периода счёт сравнял Андрей Светлаков с передач Артёма Сергеева и Тахира Мингачёва.

В начале третьего периода счёт 2:1 сделал Тахир Мингачёв с передач Андрея Светлакова и Максима Соркина. Третью шайбу в ворота минчан забросил Максим Соркин с передач Андрея Светлакова и Тахира Мингачёва. Четвёртый гол армейцев в матче забил Василий Дронык. В концовке третьего периода счёт довёл до крупного Михаил Григоренко.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2022, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 5
ЦСКА
Москва
1:0 Варфоломеев (Душак) – 26:51 (5x5)   1:1 Светлаков (Сергеев, Мингачёв) – 39:59 (5x4)   1:2 Мингачёв (Светлаков, Соркин) – 42:00 (5x4)   1:3 Соркин (Светлаков, Мингачёв) – 54:19 (5x5)   1:4 Дронык (Классон, Гуськов) – 55:16 (5x5)   1:5 Григоренко (Плотников, Дыбленко) – 58:05 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Следующий матч минское «Динамо» проведёт 22 декабря с московскими одноклубниками. ЦСКА 21 декабря сыграет в гостях со СКА.

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