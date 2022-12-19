Три очка Светлакова помогли ЦСКА крупно обыграть минское «Динамо» в гостях

В Минске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 5:1 одержали гости.

На седьмой минуте второго периода счёт в матче открыл форвард хозяев Павел Варфоломеев с передачи Джозефа Душака. За секунду до окончания второго периода счёт сравнял Андрей Светлаков с передач Артёма Сергеева и Тахира Мингачёва.

В начале третьего периода счёт 2:1 сделал Тахир Мингачёв с передач Андрея Светлакова и Максима Соркина. Третью шайбу в ворота минчан забросил Максим Соркин с передач Андрея Светлакова и Тахира Мингачёва. Четвёртый гол армейцев в матче забил Василий Дронык. В концовке третьего периода счёт довёл до крупного Михаил Григоренко.

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Следующий матч минское «Динамо» проведёт 22 декабря с московскими одноклубниками. ЦСКА 21 декабря сыграет в гостях со СКА.