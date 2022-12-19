Дубль Шапю помог «Барысу» одержать гостевую победу над «Нефтехимиком»

В Нижнекамске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» принимал на своём льду «Барыс». Победу со счётом 3:1 одержали гости.
В первом периоде команды голов не забили.
На 13-й минуте второго периода счёт в матче открыл Ансель Галимов с передач Ильи Федотова и Максима Березина.
На второй минуте третьего периода равенство в счёте восстановил Майкл Шапю с передач Никиты Михайлиса и Адиля Бекетаева. На 14-й минуте гостей вывел вперёд Джереми Бракко с передач Энтони Луиса и Линдена Вея.
В конце третьего периода Шапю установил окончательный счёт, забив в пустые ворота и оформив, таким образом, дубль.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Следующий матч «Нефтехимик» проведёт 21 декабря с «Куньлунем». «Барыс» в этот же день сыграет дома с «Авангардом».
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