Дубль Шапю помог «Барысу» одержать гостевую победу над «Нефтехимиком»

В Нижнекамске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» принимал на своём льду «Барыс». Победу со счётом 3:1 одержали гости.

В первом периоде команды голов не забили.

На 13-й минуте второго периода счёт в матче открыл Ансель Галимов с передач Ильи Федотова и Максима Березина.

На второй минуте третьего периода равенство в счёте восстановил Майкл Шапю с передач Никиты Михайлиса и Адиля Бекетаева. На 14-й минуте гостей вывел вперёд Джереми Бракко с передач Энтони Луиса и Линдена Вея.

В конце третьего периода Шапю установил окончательный счёт, забив в пустые ворота и оформив, таким образом, дубль.

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Следующий матч «Нефтехимик» проведёт 21 декабря с «Куньлунем». «Барыс» в этот же день сыграет дома с «Авангардом».