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Дубль Шапю помог «Барысу» одержать гостевую победу над «Нефтехимиком»

Дубль Шапю помог «Барысу» одержать гостевую победу над «Нефтехимиком»
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В Нижнекамске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» принимал на своём льду «Барыс». Победу со счётом 3:1 одержали гости.

В первом периоде команды голов не забили.

На 13-й минуте второго периода счёт в матче открыл Ансель Галимов с передач Ильи Федотова и Максима Березина.

На второй минуте третьего периода равенство в счёте восстановил Майкл Шапю с передач Никиты Михайлиса и Адиля Бекетаева. На 14-й минуте гостей вывел вперёд Джереми Бракко с передач Энтони Луиса и Линдена Вея.

В конце третьего периода Шапю установил окончательный счёт, забив в пустые ворота и оформив, таким образом, дубль.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2022, понедельник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 3
Барыс
Астана
1:0 Галимов (Федотов, Березин) – 32:06 (5x5)   1:1 Шапю (Михайлис, Бекетаев) – 41:22 (5x5)   1:2 Бракко (Луис, Вей) – 53:16 (5x5)   1:3 Шапю – 59:07 (en)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Следующий матч «Нефтехимик» проведёт 21 декабря с «Куньлунем». «Барыс» в этот же день сыграет дома с «Авангардом».

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