И. о. главного тренера «Ак Барса» Бабенко оценил победный матч с «Куньлунем»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко прокомментировал победу в матче с «Куньлунем» (3:1).
«В первом периоде чувствовалось, что долго не играли, где-то была неуверенность, много брака, чего хотели избежать. А потом вошли в ритм, хорошо большинство сработало, хороший гол в меньшинстве забили. Единственный негативчик – что в концовке не сыграли на вратаря и пропустили. В принципе, мы хорошо играли, всех болельщиков с победой.
Доволен ли состоянием Ильи Сафонова и Дмитрия Воронкова? Доволен. Они много игрового времени провели сегодня, оба здорово сработали в большинстве и меньшинстве. По физике вопросов нет, по игре тоже.
Тренировки в паузу дали свои плоды? Есть мы говорим о физическом состоянии, то речь не идёт сразу о следующей игре. Был перерыв, была возможность поработать над физикой вдолгую. Во-первых, мы выполнили весь план на паузу. А во-вторых, сегодня мы не провалились в физическую яму, это говорит о том, что мы плодотворно потрудились.
Пропустили из-за переигранной смены Радулова? Трудно сказать, из-за него или нет мы пропустили гол. И не могу сказать, что он переигрывал, пока, до анализа, в глаза это не бросалось. Мы с этим боремся, но здесь вопрос не к нему, мы всем напоминаем, чтобы смены были в игровом ритме, чтобы скорость соблюдалась и дисциплина. Когда ты свежий, у тебя и голова правильно работает, а как только «наедаешься», сразу появляются ошибки.
Что сегодня негативного? Только то, что не дали вратарю сыграть «на ноль». Он заслужил, здорово сыграл в первом периоде. И ребята на лавке сами просили концовку сыграть собраннее. Это единственный момент, который очень не понравился», — цитирует Бабенко сайт «Ак Барса».
- 19 декабря 2022
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