Светлов: «Сочи» растёт, молодёжь потихоньку добавляет, нам это приятно слышать

Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом» (1:2) и рассказал, как повлиял на игру поздний приезд клуба в Ярославль.

«Игра получилась интересная, напряжённая. Хочу поздравить соперника с победой. Матч вышел «футбольным», закончился со счётом 2:1, на тоненького. Нам чуть-чуть не хватило, но содержание игры было хорошее. Ошибки также были, не без этого. Мы прибавляем, растём, молодёжь потихоньку добавляет, проявляет себя, нам это приятно слышать. Большое спасибо болельщикам, они нас поддерживают даже в сложной ситуации.

Поздний приезд в Ярославль? Я считаю, что это не может служить оправданием. Это не сыграло большую роль. Ребята провели хорошую игру. Я бы мог сказать, что если бы мы раньше прилетели, то сыграли бы лучше, но это не так, мы профессионалы, умеем готовиться к матчам. Чего не хватило? Наверное, немного везения. Хотя везёт тому, кто везёт. Но, конечно, хотелось бы где-то рикошет заслужить, поймать нужную шайбу», — цитирует Светлова сайт КХЛ.

«Сочи» потерпел 11-е поражение подряд. Южане замыкают турнирную таблицу Западной конференции, набрав 16 очков в 39 матчах.