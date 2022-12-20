Илью Любушкина жёстко впечатали в борт, после чего началась массовая стычка

В эти минуты на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Баффало Сэйбрз».



На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче ничейный – 0:0.



Уже на четвёртой минуте этого безголевого матча произошла первая стычка. Российского защитника Илью Любушкина жёстко впечатал в борт канадский нападающий соперников Киган Колесар. После этого момента в игре произошла массовая стычка. А Колесар получил свой заслуженный двухминутный штраф.



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В текущем сезоне Любушкин провёл на льду 18 матчей. За этот период он так и не сумел забить ни одного гола. Тем не менее, на его счету числится одна результативная передача.

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