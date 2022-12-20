«Сент-Луис» крупно обыграл «Ванкувер» благодаря хет-трику Кайру и трём передачам Тарасенко

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 5:1.

За «блюзменов» голы забили Натан Уокер, Роберт Томас и Джордан Кайру, оформивший хет-трик. Три результативные передачи на свой счёт записал Владимир Тарасенко, ещё один ассист на счету Ивана Барбашёва.

Единственную шайбу в составе «Ванкувера» забросил Илья Михеев с передачи Куинна Хьюза.

В параллельном матче, прошедшем на стадионе «Маллетт-Арена» в Темпе (США) «Аризона Койотс» уступила в овертайме «Монреаль Канадиенс». Российский нападающий «Хабс» Евгений Дадонов отдал результативную передачу.