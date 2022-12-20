«Сент-Луис» крупно обыграл «Ванкувер» благодаря хет-трику Кайру и трём передачам Тарасенко
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В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 5:1.
За «блюзменов» голы забили Натан Уокер, Роберт Томас и Джордан Кайру, оформивший хет-трик. Три результативные передачи на свой счёт записал Владимир Тарасенко, ещё один ассист на счету Ивана Барбашёва.
Единственную шайбу в составе «Ванкувера» забросил Илья Михеев с передачи Куинна Хьюза.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2022, вторник. 06:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Кайру (Ледди, Тарасенко) – 30:25 (5x5) 1:1 Михеев (Хьюз) – 32:24 (5x5) 1:2 Уокер (Ледди, Парэйко) – 33:02 (5x5) 1:3 Томас (Барбашёв, Кайру) – 38:50 (5x4) 1:4 Кайру (Тарасенко, Крюг) – 41:07 (5x4) 1:5 Кайру (Томас, Тарасенко) – 49:19 (5x5)
В параллельном матче, прошедшем на стадионе «Маллетт-Арена» в Темпе (США) «Аризона Койотс» уступила в овертайме «Монреаль Канадиенс». Российский нападающий «Хабс» Евгений Дадонов отдал результативную передачу.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2022, вторник. 06:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Кофилд (Андерсон, Гуле) – 20:49 (5x5) 1:1 Шмальц (Келлер) – 21:24 (5x5) 1:2 Дворак (Дадонов, Джекай) – 24:27 (5x5) 2:2 Маччелли (Круз, Чикран) – 27:22 (5x5) 2:3 Хоффман (Эдмундсон, Дак) – 61:08 (3x3)
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