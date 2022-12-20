«Парни Хоу в городе. Ови немного нервничает». Сын Горди Хоу — о том, что Овечкин не забил

Марк Хоу, сын легендарного хоккеиста Горди Хоу, прокомментировал близость российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина к результату его отца по голам в НХЛ. Марк вместе с братом Марти посетил встречу регулярного чемпионата НХЛ между «столичными» и «Детройт Ред Уингз». Овечкин забил 800 голов в карьере, у Горди Хоу — 801 шайба.
«Мы здесь поддерживаем Ови, и это здорово — быть на арене. Просто почувствовав атмосферу и наблюдая за Ови, я могу сказать, что он немного нервничает. Парни Хоу в городе, это большое давление на него. Интересно следить за этим. Это часть хоккейной истории, здорово быть её частью», — приводит слова Хоу официальный сайт НХЛ.
Отметим, что Овечкин не смог отличиться в этом матче, отметившись лишь одной результативной передачей.
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