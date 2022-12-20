Овечкин сфотографировался с сыновьями Горди Хоу и подарил им три клюшки с автографами

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подарил три клюшки сыновьям Горди Хоу — Марку и Марти. Об этом сообщил журналист Стивен Уайно на своей странице в «Твиттере».

«Марк Хоу покинул стадион с тремя клюшками Алекса Овечкина», — говорится в сообщении.

Кроме того, после матча между «Вашингтоном» и «Детройт Ред Уингз» российский нападающий сделал совместное фото с сыновьями Горди Хоу. Нападающий «Кэпиталз» подписал клюшки для Марка и Марти.

Фото: «Твиттер» «Вашингтона»

Фото: «Твиттер» «Вашингтона»

Фото: «Твиттер» «Вашингтона»

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Детройт Ред Уингз». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.