Овечкин сфотографировался с сыновьями Горди Хоу и подарил им три клюшки с автографами

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подарил три клюшки сыновьям Горди Хоу — Марку и Марти. Об этом сообщил журналист Стивен Уайно на своей странице в «Твиттере».
«Марк Хоу покинул стадион с тремя клюшками Алекса Овечкина», — говорится в сообщении.
Кроме того, после матча между «Вашингтоном» и «Детройт Ред Уингз» российский нападающий сделал совместное фото с сыновьями Горди Хоу. Нападающий «Кэпиталз» подписал клюшки для Марка и Марти.
Фото: «Твиттер» «Вашингтона»
Фото: «Твиттер» «Вашингтона»
Фото: «Твиттер» «Вашингтона»
Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Детройт Ред Уингз». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.
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