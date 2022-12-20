Нападающий Сергей Шумаков покинул «Трактор». У него два гола в 18 матчах сезона
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Российский форвард Сергей Шумаков покинул «Трактор», сообщается в официальном телеграм-канале челябинского клуба.
Отмечается, что контракт с нападающим расторгнут по соглашению сторон.
Напомним, Шумаков присоединился к «Трактору» в начале октября 2022 года. За челябинский клуб российский нападающий принял участие в 18 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи, суммарно записав на свой счёт четыре очка.
«Трактор» занимает предпоследнее, 10-е место в Восточной конференции и 18-е (из 22-х) в сводной таблице КХЛ. Челябинский клуб смог набрать 37 очков в 42 встречах чемпионата и на два балла отстаёт от занимающего восьмую позицию «Барыса».
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