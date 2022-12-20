Сорокин вышел на единоличное пятое место в истории «Айлендерс» по количеству шат-аутов

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин оформил шат-аут во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш». Голкипер совершил 46 сейвов.



Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Сорокин оформил 13-й шат-аут в 97 матче за «Айлендерс». По этому показателю российский голкипер вышел на единоличное пятое место в истории «островитян», обогнав Ярослава Галака и Семёна Варламова (у обоих — по 12). Больше Сорокина шат-аутов за «Айлендерс» смогли оформить только Томми Сало (14), Рик Дипьетро (16), Билли Смит (22) и Гленн Реш (25).



Напомним, в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0 в серии послематчевых буллитов.

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