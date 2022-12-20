Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он забьёт ещё 100 голов». Нападающий «Вашингтона» — о голевой «засухе» Овечкина

«Он забьёт ещё 100 голов». Нападающий «Вашингтона» — о голевой «засухе» Овечкина
Комментарии

Американский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ник Дауд высказался о погоне капитана команды Александра Овечкина за Горди Хоу и о его голевой «засухе». Российский форвард не смог забить во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз». 37-летний капитан не забрасывает шайбы уже в трёх матчах подряд.

«Ох, да он забьёт ещё 100 голов», — приводит слова Дауда Washington Hockey Now.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3. Овечкин отстаёт от Горди Хоу всего на один гол: 800 против 801.

Новость по теме
«Парни Хоу в городе. Ови немного нервничает». Сын Горди Хоу — о том, что Овечкин не забил
Забудьте про вопрос: «Побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки?» Тут почти не осталось интриги Забудьте про вопрос: «Побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки?» Тут почти не осталось интриги
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022