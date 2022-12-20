«Он забьёт ещё 100 голов». Нападающий «Вашингтона» — о голевой «засухе» Овечкина

Американский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ник Дауд высказался о погоне капитана команды Александра Овечкина за Горди Хоу и о его голевой «засухе». Российский форвард не смог забить во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз». 37-летний капитан не забрасывает шайбы уже в трёх матчах подряд.

«Ох, да он забьёт ещё 100 голов», — приводит слова Дауда Washington Hockey Now.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3. Овечкин отстаёт от Горди Хоу всего на один гол: 800 против 801.