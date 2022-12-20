Washington Post — о голе Орлова: не тот финал, на который рассчитывали фанаты «Вашингтона»

Журналистка Washington Post Саманта Пелл прокомментировала итоги матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Детройт Ред Уингз».
«В центре внимания был Алекс Овечкин, продолжавший историческую погоню. Но погоня капитана «Вашингтон Кэпиталз» за Горди Хоу на мгновение отошла на второй план, уступив место захватывающей победе в овертайме со счётом 4:3 над «Детройт Ред Уингз».
Пока толпа скандировала, подгоняя Овечкина забить свой 801-й гол, что сравняет его с Мистером Хоккеем, идущим на втором месте в истории НХЛ, защитник Дмитрий Орлов вместо этого забил победный гол в овертайме, пробив вратаря «Ред Уингз» Вилле Хуссо за 21,3 секунды до сирены. Хороший момент для его второго гола в сезоне и седьмой победы «Вашингтона» за последние восемь матчей.
Это был не тот финал, на который рассчитывали болельщики «Кэпиталз», но все в раздевалке «Вашингтона» радовались, что взяли два очка», — приводит слова Пелл Washington Post.
- 20 декабря 2022
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