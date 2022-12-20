Главный тренер «Вашингтона» высказался о погоне Овечкина за Горди Хоу

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал выступление капитана команды Александра Овечкина во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз». Нападающий «столичных» отдал результативную передачу, но не смог забить. Овечкин на один гол отстаёт от идущего на втором месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ Горди Хоу.
«Иногда можно просто увидеть это. Ови этого хочет [обойти Хоу]. Он смотрит на тебя, и ты видишь это в его глазах», — приводит слова Лавиолетта Washington Post.
Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
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