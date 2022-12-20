«Ак Барс» объявил о переходе защитника системы «Колорадо» Журавлёва
Поделиться
Российский защитник системы «Колорадо Эвеланш» Даниил Журавлёв вернулся в «Ак Барс», сообщается в официальном телеграм-канале казанецев.
Отмечается, что контракт с 22-летним хоккеистом заключён до конца сезона-2022/2023.
Напомним, Журавлёв с 2019 по 2022 год уже играл за «Ак Барс». В составе казанцев молодой защитник принял участие в 133 встречах, в которых забросил шесть шайб и отдал 25 результативных передач, суммарно набрав 31 очко при показателе полезности «+26».
Нынешний сезон Журавлёв начинал в АХЛ. Молодой защитник сыграл в 14 матчах за «Колорадо Иглз», в которых отдал одну результативную передачу при общем показателе полезности «-4». Журавлёв был задрафтован в 2018 году в пятом раунде под общим 146-м номером клубом «Колорадо Эвеланш»
Комментарии
- 20 декабря 2022
-
15:33
-
15:22
-
15:14
-
14:55
-
14:38
-
14:20
-
13:57
-
13:35
-
13:16
-
12:55
-
12:41
-
12:18
-
11:58
-
11:38
-
11:19
-
10:57
-
10:28
-
10:18
-
09:55
-
09:27
-
09:06
-
08:45
-
08:27
-
07:53
-
07:01
-
06:58
-
06:41
-
06:33
-
06:16
-
06:09
-
05:59
-
05:55
-
05:44
-
04:47
-
04:34
Партнерский контент