«Ак Барс» объявил о переходе защитника системы «Колорадо» Журавлёва

Российский защитник системы «Колорадо Эвеланш» Даниил Журавлёв вернулся в «Ак Барс», сообщается в официальном телеграм-канале казанецев.

Отмечается, что контракт с 22-летним хоккеистом заключён до конца сезона-2022/2023.

Напомним, Журавлёв с 2019 по 2022 год уже играл за «Ак Барс». В составе казанцев молодой защитник принял участие в 133 встречах, в которых забросил шесть шайб и отдал 25 результативных передач, суммарно набрав 31 очко при показателе полезности «+26».

Нынешний сезон Журавлёв начинал в АХЛ. Молодой защитник сыграл в 14 матчах за «Колорадо Иглз», в которых отдал одну результативную передачу при общем показателе полезности «-4». Журавлёв был задрафтован в 2018 году в пятом раунде под общим 146-м номером клубом «Колорадо Эвеланш»