Мильштейн: Журавлёв и Сошников расторгнут контракты с клубами НХЛ

Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн рассказал, что игрок системы «Колорадо Эвеланш» Даниил Журавлёв и хоккеист «Нью-Йорк Айлендерс» Никита Сошников будут выставлены на драфт отказов НХЛ и продолжат карьеру в КХЛ.
«Сегодня в 22:00 по Москве Даниил Журавлёв будет выставлен «Колорадо» на безоговорочный драфт отказов с целью расторжения действующего двухлетнего контракта НХЛ.
Как вы знаете, компания Gold Star не представлялa Журавлёва при подписании контракта с «Колорадо», который, к сожалению, не в полной мере предусматривал интересы игрока. В частности, в контракте отсутствовал пункт о возможном отъезде игрока в Россию, что ранее мешало игроку вернуться в КХЛ.
В конце ноября Даниил попросил наше агентство о помощи, в то время, когда его предыдущие агенты перестали работать по его проблеме и отвечать на телефонные звонки.
Помочь Даниилу на столь сложном этапе карьеры было принципиально важным для нашего агентства как с точки зрения сохранения хоккейного таланта, так и поддержания высочайшей марки российских хоккеистов в НХЛ.
По результатам проведённой работы уже через 24 часа в статусе свободного агента Даниил сможет подписать контракт с «Ак Барсом».
Стоит отметить, что игрок и «Колорадо» прекращают действия контракта с уважением друг к другу и у Даниила не будет проблем с дальнейшим возвращением в статусе свободного агента в Северную Америку, если и когда он будет готов.
Также сегодня на драфт отказов в целях расторжения одностороннего контракта НХЛ сроком на один сезон будет выставлен Никита Сошников. Через сутки Никита также подпишет контракт с одним из клубов КХЛ», — заявил Мильштейн.
Напомним, Сошникова уже выставляли на драфт отказов в середине ноября 2022 года. Тогда хоккеиста никто не забрал.
- 18 декабря 2022
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