Сын Горди Хоу рассказал, что может помешать Овечкину побить рекорд Гретцки

Марк Хоу, сын великого хоккеиста Горди Хоу, поделился мнением о погоне нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за его отцом и за рекордом Уэйна Гретцки.

«Папа был знаком с Гретцки, когда тот его обошёл? Я думаю, что это очень помогло только потому, что он знал Уэйна. Но будь то Алекс или кто-то, кого он не знал, папа не завидовал другим людям. Он был рад за других людей.



Рекорды должны быть побиты, и это задача второго номера. В любой момент, когда ты можешь превзойти Горди Хоу в чём-либо, я думаю, это большое достижение. Но думаю, что с Алексом и тем, как он проводит свою карьеру, я уверен, что его цели немного выше.



Что может помешать Овечкину обойти Гретцки? В конце концов травмы настигли меня. Но пока у Алекса их нет, всё ещё есть страсть к хоккею, нет никаких причин, по которым он не может побить рекорд Уэйна», — приводит слова Хоу официальный сайт НХЛ.