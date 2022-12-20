Гимаев: «Трактор» — главное разочарование нынешнего сезона КХЛ

Хоккейный эксперт Сергей Гимаев рассказал про игру челябинского «Трактора» в текущем сезоне.
«Трактор» — главное разочарование нынешнего сезона КХЛ. В прошлом году они подняли себе высокую планку, и ожидания болельщиков, руководства клуба, игроков оказались завышенными. Я считаю, что команда сильно просела по составу, если сравнивать с прошлым годом. Челябинцы стали заложниками ситуации, поскольку сильные легионеры покинули команду, а набрать новых легионеров такого же уровня «Трактор» не сумел.
Как они будут выбираться после первой части чемпионата? Недавно в Челябинске прошёл Матч звёзд КХЛ, возможно, это немного перезагрузило морально всех в «Тракторе». Я говорю об игроках, руководстве, болельщиках.
Тот же Проскуряков выиграл свой конкурс вратарей, он улыбался и выдохнул. Это в какой-то степени придаст мотивации. Бурдасов с большим воодушевлением провёл этот Матч звёзд. Остальные ребята сейчас тоже должны функционально хорошо заложить базу», — цитирует Гимаева «РБ Спорт».
«Трактор» в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 37 очков и располагается на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.
- 20 декабря 2022
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