Сергачёв вернулся в состав «Тампы» после пропуска двух матчей из-за травмы
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер заявил, что российский защитник клуба Михаил Сергачёв вернётся в состав клуба к матчу с «Торонто Мэйпл Лифс» (21 декабря 3:00 мск).
Напомним, 24-летний игрок обороны «молний» отсутствовал в матчах с «Коламбус Блю Джекетс» (4:1) и «Монреаль Канадиенс» (5:1) из-за повреждения.
Сергачёв в текущем сезоне сыграл 28 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал 22 результативные передачи, набрав в общей сложности 27 очков.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги провела 30 матчей, в которых одержала 20 побед при 10 поражениях. С 41 набранным очком «молнии» располагаются на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.
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