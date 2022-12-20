Сергачёв вернулся в состав «Тампы» после пропуска двух матчей из-за травмы

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер заявил, что российский защитник клуба Михаил Сергачёв вернётся в состав клуба к матчу с «Торонто Мэйпл Лифс» (21 декабря 3:00 мск).

Напомним, 24-летний игрок обороны «молний» отсутствовал в матчах с «Коламбус Блю Джекетс» (4:1) и «Монреаль Канадиенс» (5:1) из-за повреждения.

Сергачёв в текущем сезоне сыграл 28 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал 22 результативные передачи, набрав в общей сложности 27 очков.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги провела 30 матчей, в которых одержала 20 побед при 10 поражениях. С 41 набранным очком «молнии» располагаются на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.