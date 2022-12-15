Главный тренер «Тампа-Бэй» Купер рассказал о состоянии Сергачёва и Наместникова

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер рассказал о состоянии защитника Михаила Сергачёва и нападающего Владислава Наместникова.
«Сергачёв? Слегка травмирован, так что в матче с «Коламбусом» [16 декабря 3:00 мск] может не сыграть. Наместников, думаю должен быть в порядке», — приводит слова Купера журналист Габби Ширли в своём «твиттере».
Напомним, 13 декабря 2022 года появилась информация, что Наместников на некоторое время выбыл из строя. В нынешнем сезоне Владислав принял участие в 27 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач.
Сергачев в текущем сезоне сыграл 28 матчей, в которых набрал 27 (5+22) очков.
После 28 матчей «Тампа-Бэй» набрала 37 очков и занимает шестое место в таблице Восточной конференции.
- 15 декабря 2022
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