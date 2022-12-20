Готовец сделал дубль за 22 секунды. До этого у него было 4 гола за 254 игры в регулярке

В эти минуты в Москве в единственном матче игрового дня регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» принимает «Спартак». Идёт третий период, счёт 4:1 в пользу бело-голубых.

В начале третьего периода защитник бело-голубых Кирилл Готовец за 22 секунды оформил дубль. Отметим, что до этого 31-летний игрок обороны за свою карьеру в КХЛ забил четыре гола за 254 игры в регулярке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Отметим, после этого «Спартак» заменил вратаря. Вместо игравшего Патрика Рыбара в игру вступил Алексей Красиков.

В следующем матче «Динамо» сыграет с одноклубниками из Минска. «Спартак» отправится в гости к СКА.