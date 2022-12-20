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Гришин — о желаниях «Спартака» на дедлайн: хотелось бы Кучерова и Макара

Гришин — о желаниях «Спартака» на дедлайн: хотелось бы Кучерова и Макара
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Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин после поражения от московского «Динамо» (2:5) в шутливой форме ответил на вопрос, каких хоккеистов хотели бы подписать красно-белые до дедлайна.

«Наши желания на дедлайн? Хотелось бы Кучерова и Макара в команду, ну по крайней мере Сергачёва», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Спартак» после 42 матчей регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги одержал 20 побед при 22 поражениях. С 46 очками красно-белые располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Спартак» сыграет в гостях с санкт-петербургским СКА 24 декабря в 17:00 мск.

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