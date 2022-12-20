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Кудашов — о посещаемости московского дерби: наконец-то увидели полный стадион

Кудашов — о посещаемости московского дерби: наконец-то увидели полный стадион
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Спартаком» (5:2) оценил атмосферу на стадионе и рассказал о состоянии хоккеистов бело-голубых, которые играли на Кубке Первого канала.

«По порядку. Атмосфера была отличной, может быть, и потому, что один матч был сегодня, но наконец-то мы увидели полный стадион. Болельщики поддерживали как нас, так и «Спартак», спасибо им за это. Вот эта атмосфера даёт дополнительный импульс для всего.

Что касается хоккея, то правильно будет вот так охарактеризовать: не эффектно, но эффективно. Не всё получалось по качеству игры, но в нужный момент сделали правильные вещи.

Насколько нашим сборникам помогло наличие выходного дня после сборных? Естественно, это пошло на пользу, но если вы посмотрите на календарь КПК, то увидите, что сборная России играла два дня подряд, а Беларусь играла через день, поэтому у них был нормальный график. А так, конечно, что у ребят был дополнительный выходной, потому что они были в игровом ритме, и в то же время у них был день паузы», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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