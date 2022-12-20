Кудашов: отсутствие Кодолы — просто ротация. На сегодня у «Динамо» есть центральные игроки

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победного матча со «Спартаком» (5:2) оценил дубль Кирилла Готовца и объяснил отсутствие Владислава Кодолы в составе бело-голубых.

«Дублем Готовца не удивлён. Накатили, он бросил, закрыли вратаря. Очень хорошо, что так сделали и забили. Оставили на льду на новую смену после его первого гола? Хотелось бы сказать, что так прочувствовали, но на самом деле там был просто такой порядок выхода – они сыграли короткий отрезок, поэтому и оставили их на льду, но потом начали смеяться, что давайте на третий гол оставим.

Отсутствие Кодолы в составе после яркого матча за сборную? Если вы видели последние матчи перед паузой, когда не было Уила, то он играл в том звене и играл нормально. Его отсутствие – это просто ротация. На сегодня у нас есть центральные игроки, поэтому ему дали вздохнуть после сборной», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.