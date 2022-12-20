Готовец — о дубле: у меня вообще такого не было в профессиональной карьере

Защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец после победного матча со «Спартаком» (5:2) рассказал про свой дубль в игре.
«Не сказал бы, что именно я — герой матча. Вся команда хорошо отработала, Коновал много раз нас спас, сохранил в игре. Это командная победа. Что касается моего дубля, то у меня вообще такого не было в профессиональной карьере, не говоря уж о том, чтобы забросить две шайбы за 22 секунды. В детстве, конечно, забрасывал и по две, и по три, но не так быстро.
Интересный момент. Мне уже после второго гола кричали со скамейки, чтобы я на третью смену остался, но это было бы уже слишком. В эпизоде с первым голом даже я толком не видел, как там шайба пролетела. Во втором голе ко мне точно так же удачно шайба отскочила, и вратаря хорошо прикрыли, чтобы он не увидел момент броска», — передаёт слова Готовца корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 20 декабря 2022
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