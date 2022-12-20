Готовец — о победе над Россией: в хоккее в отдельном матче любой может обыграть любого

Защитник московского «Динамо» и капитан сборной Беларуси Кирилл Готовец после победы над «Спартаком» (5:2) рассказал о победе на Кубке Первого канала.

«Функционально чувствую себя нормально. Перерыв на матчи сборной даже помог перезагрузиться немного. Иногда полезно посреди сезона отойти от клубных дел, окунуться в другую атмосферу и другой хоккей. Можно сказать, вернулся в расположение клуба отдохнувшим.

Победа на Кубке Первого канала и над сборной России в частности была хорошей для нас. Сборная России приехала далеко не экспериментальным составом, а с хорошим подбором игроков. В хоккее в любом отдельно взятом матче любой соперник может обыграть другого. В тот вечер нам где-то больше повезло», — передаёт слова Готовца корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.