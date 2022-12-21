Хайруллин и Никонов бились на кулаках, Готовец праздновал победу «Динамо». Фото с дерби

20 декабря в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Динамо» одержало победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Алексея Кудашова.

Защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец рассказал про свой дубль в игре.



«Не сказал бы, что именно я герой матча. Вся команда хорошо отработала, Коновал много раз нас спас, сохранил в игре. Это командная победа. Что касается моего дубля, то у меня вообще такого не было в профессиональной карьере, не говоря уж о том, чтобы забросить две шайбы за 22 секунды. В детстве, конечно, забрасывал и по две, и по три, но не так быстро», — передаёт слова Готовца корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.