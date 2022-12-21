Хайруллин и Никонов бились на кулаках, Готовец праздновал победу «Динамо». Фото с дерби

20 декабря в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Динамо» одержало победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Алексея Кудашова.
Защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец рассказал про свой дубль в игре.
«Не сказал бы, что именно я герой матча. Вся команда хорошо отработала, Коновал много раз нас спас, сохранил в игре. Это командная победа. Что касается моего дубля, то у меня вообще такого не было в профессиональной карьере, не говоря уж о том, чтобы забросить две шайбы за 22 секунды. В детстве, конечно, забрасывал и по две, и по три, но не так быстро», — передаёт слова Готовца корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 21 декабря 2022
-
09:12
-
09:01
-
09:00
-
08:29
-
08:18
-
07:52
-
07:20
-
06:42
-
06:27
-
06:06
-
05:47
-
05:37
-
05:36
-
05:31
-
05:05
-
04:35
-
04:16
-
03:56
- 20 декабря 2022
-
23:36
-
23:21
-
23:13
-
23:03
-
23:00
-
22:56
-
22:52
-
22:50
-
22:44
-
22:33
-
22:30
-
21:56
-
21:48
-
21:30
-
21:02
-
21:00
-
20:50