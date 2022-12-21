Гол Бучневича и пас Торопченко не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Сиэтлом»

В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сиэтл Кракен» и «Сент-Луис Блюз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:2.

Хозяева сделали результат матча в ходе второго периода, когда забросили три безответные шайбы. «Сент-Луис» организовал погоню в третьем периоде. Отличился российский нападающий «блюзменов» Павел Бучневич. Результативным пасом отметился Алексей Торопченко. Точку в матче голом в пустые ворота поставил форвард «Сиэтла» Брэндон Танев.

«Сент-Луис» прервал свою четырёхматчевую победную серию. В следующем матче 24 декабря «блюзмены» встретятся с «Вегас Голден Найтс». «Сиэтл» оформил вторую победу кряду и 23 декабря встретится на выезде с «Ванкувер Кэнакс».