Гол Бучневича и пас Торопченко не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Сиэтлом»
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В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сиэтл Кракен» и «Сент-Луис Блюз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:2.
Хозяева сделали результат матча в ходе второго периода, когда забросили три безответные шайбы. «Сент-Луис» организовал погоню в третьем периоде. Отличился российский нападающий «блюзменов» Павел Бучневич. Результативным пасом отметился Алексей Торопченко. Точку в матче голом в пустые ворота поставил форвард «Сиэтла» Брэндон Танев.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2022, среда. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
5 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Донато (Ларссон, Гики) – 16:27 (5x5) 2:0 Суси (Борген, Веннберг) – 30:00 (5x5) 3:0 Спронг (Гики, Танев) – 36:58 (5x5) 4:0 Макканн – 39:16 (5x5) 4:1 Парэйко (Браун, Торопченко) – 45:59 (5x5) 4:2 Бучневич (Крюг, Шенн) – 50:54 (5x4) 5:2 Танев (Шварц, Данн) – 55:47 (en)
«Сент-Луис» прервал свою четырёхматчевую победную серию. В следующем матче 24 декабря «блюзмены» встретятся с «Вегас Голден Найтс». «Сиэтл» оформил вторую победу кряду и 23 декабря встретится на выезде с «Ванкувер Кэнакс».
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