Журавлёв — о предстоящем дебюте за «Ак Барс»: долго ждал возможности сыграть за Казань

Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлёв высказался о предстоящем матче с «Локомотивом». Встреча пройдёт сегодня в Ярославле (19:30 мск).
«Какой настрой? Боевой, с положительными эмоциями. Долго ждал возможности сыграть за «Ак Барс». В каком физическом состоянии нахожусь? В отличном. Во время паузы был микроцикл, хорошо подготовились. Следил ли за «Ак Барсом» в этом сезоне? Выборочно смотрел некоторые периоды, особо времени не было. Главное – победить во всех матчах выездной серии», — цитирует защитника пресс-служба казанского клуба.
Напомним, 20 декабря «Ак Барс» объявил о подписании контракта с Журавлёвым до конца текущего сезона. Нынешний сезон защитник начинал в АХЛ. Молодой защитник сыграл в 14 матчах за «Колорадо Иглз», в которых отдал одну результативную передачу при общем показателе полезности «-4». Журавлёв был задрафтован клубом «Колорадо Эвеланш» в 2018 году в пятом раунде под общим 146-м номером. Напомним, с 2019 по 2022 год Журавлёв уже играл за «Ак Барс».
- 21 декабря 2022
-
12:37
-
12:32
-
11:57
-
11:33
-
11:21
-
11:02
-
10:29
-
10:11
-
09:52
-
09:12
-
09:01
-
09:00
-
08:29
-
08:18
-
07:52
-
07:20
-
06:42
-
06:27
-
06:06
-
05:47
-
05:37
-
05:36
-
05:31
-
05:05
-
04:35
-
04:16
-
03:56
- 20 декабря 2022
-
23:36
-
23:21
-
23:13
-
23:03
-
23:00
-
22:56
-
22:52
-
22:50