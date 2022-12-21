Журавлёв — о предстоящем дебюте за «Ак Барс»: долго ждал возможности сыграть за Казань

Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлёв высказался о предстоящем матче с «Локомотивом». Встреча пройдёт сегодня в Ярославле (19:30 мск).

«Какой настрой? Боевой, с положительными эмоциями. Долго ждал возможности сыграть за «Ак Барс». В каком физическом состоянии нахожусь? В отличном. Во время паузы был микроцикл, хорошо подготовились. Следил ли за «Ак Барсом» в этом сезоне? Выборочно смотрел некоторые периоды, особо времени не было. Главное – победить во всех матчах выездной серии», — цитирует защитника пресс-служба казанского клуба.

Напомним, 20 декабря «Ак Барс» объявил о подписании контракта с Журавлёвым до конца текущего сезона. Нынешний сезон защитник начинал в АХЛ. Молодой защитник сыграл в 14 матчах за «Колорадо Иглз», в которых отдал одну результативную передачу при общем показателе полезности «-4». Журавлёв был задрафтован клубом «Колорадо Эвеланш» в 2018 году в пятом раунде под общим 146-м номером. Напомним, с 2019 по 2022 год Журавлёв уже играл за «Ак Барс».