Генменеджер «Вашингтона»: несколько лет назад все говорили, что никто не догонит Гретцки

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан высказался о погоне российского нападающего «столичных» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Россиянин отстаёт от канадца на 94 гола.

«Это просто невероятно. Он продолжает делать то, что делает, и ему это нравится. Мы продолжаем говорить об одном и том же, но похоже, что ему весело. Алексу интересно узнать, как далеко он сможет зайти в погоне за рекордом.

Я думаю, что это забавно, потому что несколько лет назад все говорили: «Никто не догонит Уэйна». А теперь я слышу фразы: «Овечкин забьёт 1000 голов». Это просто безумие», — цитирует Маклеллана официальный сайт НХЛ.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт 23 декабря на выезде с «Оттавой Сенаторз». Начало встречи — в 3:00 мск.