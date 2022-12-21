Как стало известно «Чемпионату», голкипер Алексей Мельничук продолжит карьеру в «Авангарде». В скором времени вратарь подпишет контракт с омским клубом. В ближайшее время об этом объявят официально.

Сегодня 24-летний вратарь был возвращён в сочинский клуб из аренды в челябинском «Тракторе» и расторг контракт с ХК «Сочи».

Мельничук перешёл в «Трактор» 21 октября на правах аренды и провёл за челябинский клуб четыре матча, в которых пропустил 10 шайб с процентом отражённых бросков 75%. В трёх матчах голкипер был заменён в ходе встречи. Всего в КХЛ Мельничук провёл 44 матча с процентом отражённых бросков 91,4%.



Отметим, что Мельничук в прошлом сезоне сменил систему «Сан-Хосе Шаркс» на «Тампа-Бэй Лайтнинг». На его счету шесть матчей в ECHL за «Орландо Солар Беарз». Кроме того, он провёл 31 встречу в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда». В сезоне-2021/2022 Мельничук принял участие в трёх матчах за «Сан-Хосе» в НХЛ, в двух из которых выходил в старте. Он отразил 86,4% бросков, пропуская в среднем 5,05 шайбы за матч.